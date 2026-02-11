ضبط 207 قطع سلاح ناري بقيمة 20 مليون جنيه | صور

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم بكفالة مالية

النيابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية حول الاستثمار اليومي بالتعاون مع البورصة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ملاحقة وضبط تجار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في جلب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين بنطاق عدد من المحافظات، وأسفرت الحملات عن ضبط 207 قطع سلاح ناري متنوعة، شملت 87 بندقية آلية، و81 بندقية خرطوش، و39 فرد خرطوش.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.