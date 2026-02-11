متفوقا على الأهلي.. بيراميدز يتصدر الأندية الأفريقية في التصنيف العالمي

"لن يستمر بعد نهاية الموسم".. رئيس إنبي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " IFFHS"، التصنيف العالمي لأفضل 500 ناد عن شهر أكتوبر، وتصدر بيراميدز الأندية الأفريقية.

وتفوق بيراميدز على كل من، الأهلي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي والزمالك، على الترتيب.

واحتل بيراميدز المركز الأول أفريقيا والـ56 عالميا، فيما يأتي الأهلي في المركز الـ96 عالميا والزمالك في المركز الـ183.

وجاء ترتيب الأندية الأفريقية كالآتي:

1- بيراميدز: 56 عالميا

2- الأهلي: 96 عالميا

3- الترجي التونسي: 133 عالميا

4- صن داونز الجنوب أفريقي:141 عالميا

5- نهضة بركان المغربي: 144 عالميا

6- الزمالك: 183 عالميا

