إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية

كتب- أحمد عادل:

11:43 م 10/02/2026 تعديل في 11:50 م
قررت النيابة العامة بالقاهرة، إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش والتعدي على فتاة داخل أحد الأتوبيسات أثناء عودتها من عملها، بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكشف المحامي خالد رزق، دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، أن النيابة العامة تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتابع رزق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التحريات أثبتت عدم صحة التحرش داخل الأتوبيس.

وأضاف أن التحريات أوضحت وجود واقعة منذ نحو أسبوع، تمثلت في معاكسة لفظية من المتهم للفتاة، دون أن يكون الهدف منها الحصول على منفعة جنسية.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة قررت حجز الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أحد الأتوبيسات أثناء عودتها من عملها، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.

كما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مباحث القاهرة، في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.

"بات في التخشيبة".. ضبط متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بأكتوبر

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات

واقعة تحرش الأتوبيس اخلاء سبيل الشاب المتهم مريم شوقي تحرش الأتوبيس الترددي

