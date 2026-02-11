إعلان

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم بكفالة مالية

كتب : أحمد عادل

12:14 ص 11/02/2026 تعديل في 12:37 م
قال محمد حلمي، محامي الفتاة في واقعة اتهامها لشاب بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام، إن إخلاء سبيل الشاب لا يعني انتفاء الاتهام.
وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار إخلاء سبيل الشاب صدر بكفالة مالية 1000 جنيه على ذمة القضية، ومضمون القرار أنه لا يعني عدم إدانة الشاب في واقعة الأتوبيس.
وأكد حلمي، أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وقررت النيابة العامة بالقاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.
كما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مباحث القاهرة، في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.

