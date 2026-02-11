رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر

نشأت حمدي

التقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار هشام بدوي تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيدًا بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومعربًا عن التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة.

وتابع المستشار هشام بدوي اللقاء، مُثمّنًا مشاركة رئيس الجمهورية وقادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل أكتوبر الماضي، والتي اكتسبت أهميتها كونها الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط أو الشرق الأوسط. كما أن انعقادها جاء في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد إقليميًا ودوليًا، ليعكس الأولوية التي يمنحها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية، وتعظيم استفادة الطرفين من هذه الشراكة سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتي المتوسط، أو لاستكشاف آفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، توجه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بالتهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدين قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، انطلاقًا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد، بالإضافة إلى الطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة. كما أعربوا عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين دول الاتحاد ومجلس النواب.