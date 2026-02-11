الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها

كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة بإجماع آراء أعضاء الدائرة، بإحالة أوراق المتهم "سعد الله" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في أوراق القضية، على خلفية اتهامه وآخرين بقتل الطفلة "هنا" وطعن والديها في واقعة بزنين.

وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر إبراهيم دولاتي، إبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية، التي حملت رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "س. ث"، و"س. ث"، و"أ. ث" و"م. أ"، تهمة استعراض القوة والتهديد بالعنف ضد الطفلة "هنا فرج"، ووالدها "فرج إ."، ووالدتها "سمية م."، والأهالي، وذلك بقصد ترويعهم، حيث أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وسكان المنطقة، كما ورد بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وكال لها المتهم الأول "س. ث" طعنتين بسلاح أبيض، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، بينما تواجد المتهمان الثاني والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزر زملائهم، حسبما أوضحت التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سمية م." عمدًا مع سبق الإصرار، حيث كُال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر"، وتعدى عليها الباقون بالأيدي، قاصدين إزهاق روحها، إلا أن أثر الجريمة خاب بسبب تمكن المجني عليها من العلاج.

كما شرع المتهمون في قتل والد الطفلة "فرج إ." عمدًا مع سبق الإصرار، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر"، وكال له المتهم الثالث ضربتين بسلاح أبيض، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم"، قاصدين إزهاق روحه، إلا أن أثر الجريمة خاب لتمكن المجني عليه من العلاج.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها "هنا فرج" كانت طعنية وقطعية حيوية حديثة، نتجت عن طعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، وأدت إلى قطع وتمزق الغشاء التاموري والقلب، مما تسبب في توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي أن إصابة "فرج إ." تضمنت جرحًا قطعيًا بالرأس والجانب الأيسر من الجبهة وقطعًا مزدوجًا بأعلى الكتف الأيمن، بينما سجل التقرير الطبي الظاهري إصابة زوجته "سمية" بطعنة نافذة بالظهر أدت إلى ارتشاحات بالجانب الأيسر من الصدر.

