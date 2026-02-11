مصادرة 315 طن مخللات.. ضبط مصنع غير مرخص في المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع مخللات غير مرخص بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري والصناعي.

وكشفت التحريات أن المالك كان يدير المصنع بدون ترخيص، ويحتوي على كميات كبيرة من المخللات مجهولة المصدر، دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، كما أن المنشأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك بهدف طرح المنتجات في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وعُثر بداخله على: 315 طن مخلل (منتج نهائي وتحت التجهيز)، و8 طن ملح طعام مجهول المصدر، و5 كيلو ألوان صناعية، و60 كيلو ملح ليمون، و200 كيلو أكياس بلاستيك.

وبمواجهته، أقر المالك بحيازته المضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟