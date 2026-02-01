هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي عُقد بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات.

وحضر المؤتمر نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين، وعدد من الشخصيات العامة المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر على الدور المحوري للخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة مظاهر التطرف، وتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وإبراز إسهامها الفاعل في بناء المجتمعات.

ورافق المستشار محمد الشناوي خلال الفعالية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، بالإضافة إلى وفد من السيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية.

