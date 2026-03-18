

كشفت أجهزة الأمن لغز فيديو ترويج المواد المخدرة بالقليوبية اليوم الأربعاء، حيث سقط عاطلان بحوزتهما هيروين وسلاح ناري بقلب شبرا الخيمة فوريًا.

أنهت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو يوثق قيام المتهمين ببيع السموم في الطريق العام، مما استوجب تدخلاً أمنياً فورياً لتحديد هويتهم وإحكام السيطرة بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع أي تجاوزات تخل بالأمن العام بجميع الميادين بانتظام قانونيًا.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن القليوبية نجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة. ضبطت القوات بحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين والبودر كانت معدة للتوزيع بأسلوب غير مشروع، في إطار خطة الوزارة لمكافحة ترويج المواد المخدرة بجميع المحافظات بصفة دورية ومنظمة.

ترويج المواد المخدرة بالقليوبية

أقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة وحيازتهما للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة لتسهيل تداول السموم بين المتعاطين. علاوة على ذلك، اعترف الجناة بأن الفيديو المتداول يوثق تحركاتهم الميدانية لترويج الأصناف المحظورة بمدينة شبرا الخيمة. ومن جانب آخر، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.