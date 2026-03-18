"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات

كتب : منال المصري

10:32 م 18/03/2026

هاني توفيق الخبير الاقتصادي

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي على قرارات الحكومة بشأن تبكير إغلاق المحلات والمولات بداية من السبت بعد المقبل في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء بفعل التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

ووصف توفيق في منشور له على "فيسبوك" القرار بالمحترم ويتناسب مع ضرورة التقشف ومراعاة لظروف المنطقة، قائلا "عقبال ترشيد باقي بنود الانفاق الحكومي".

مواعيد ساعات عمل المحلات والمولات

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإلزام مراكز التسوق والمطاعم ومتاجر التجزئة بالإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً لمدة 5 أيام أسبوعياً، على أن تغلق في عطلات نهاية الأسبوع عند الساعة 10 مساءً بداية من 28 مارس الجاري.

ارتفاع فاترة استيراد الطاقة

أشار مصطفى مدبولي، إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي شهرياً زادت من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار لنفس الكمية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

فيديو قد يعجبك



ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف
شئون عربية و دولية

ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف
"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
رسمياً.. أول دولة تعلن الخميس عيد الفطر المبارك
جنة الصائم

رسمياً.. أول دولة تعلن الخميس عيد الفطر المبارك
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية