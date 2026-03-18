"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي على قرارات الحكومة بشأن تبكير إغلاق المحلات والمولات بداية من السبت بعد المقبل في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء بفعل التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

ووصف توفيق في منشور له على "فيسبوك" القرار بالمحترم ويتناسب مع ضرورة التقشف ومراعاة لظروف المنطقة، قائلا "عقبال ترشيد باقي بنود الانفاق الحكومي".

مواعيد ساعات عمل المحلات والمولات

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإلزام مراكز التسوق والمطاعم ومتاجر التجزئة بالإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً لمدة 5 أيام أسبوعياً، على أن تغلق في عطلات نهاية الأسبوع عند الساعة 10 مساءً بداية من 28 مارس الجاري.

ارتفاع فاترة استيراد الطاقة

أشار مصطفى مدبولي، إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي شهرياً زادت من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار لنفس الكمية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.