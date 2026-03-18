في واقعة تقليد دمغات ذهب عيار 18 ..قرار من الجنايات في قضية "الذهب المغشوش"





تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات متتالية لمخالفات الاتجار في أسطوانات البوتاجاز، بعدما نجحت في ضبط عدد من المتهمين تورطوا في تجميع كميات كبيرة لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت القوات شخصين بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا أثناء استقلالهما مركبتي تروسيكل محمل عليهما 24 أسطوانة بوتاجاز، واعترفا بتجميعها لبيعها بأسعار أعلى، كما تم ضبط مصدر حصولهما على الأسطوانات.

كما تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة أثناء قيادته عربة كارو محملة بـ20 أسطوانة، إلى جانب 27 أسطوانة داخل مخزن بمنزله، وأقر بتجميعها لبيعها بالمخالفة.

وفي دمياط، ضبطت الأجهزة سائقين أثناء استقلالهما سيارتي نصف نقل محمل عليهما 84 أسطوانة غاز تجاري، واعترفا بتجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط سائق بدائرة مركز طنطا بالغربية محمل بسيارة نصف نقل بداخلها 84 أسطوانة كبيرة، وأرشد عن مصدرها، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن مستودع الغاز وأقر بالواقعة.

وفي المنيا، ضبطت الأجهزة أحد الأشخاص وبحوزته 19 أسطوانة صغيرة، وأرشد عن مصدرها، حيث تم ضبط آخر بحوزته 106 أسطوانات، وأقر بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق.