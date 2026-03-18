بعد التعدي بالضرب على فتاة بسبب الأجرة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو المحلة

كتب : علاء عمران

11:19 م 18/03/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي على فتاة بالسب والضرب بمحافظة الغربية.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في تحديد هوية المتهم عقب تلقي بلاغ رسمي من المجني عليها بقسم شرطة ثان المحلة. تبين أن الفتاة تعرضت للاعتداء والسباب من السائق نتيجة نشوب خلافات الأجرة حول قيمة الرحلة، مما أدى لتصاعد الموقف وقيام الجاني بالاعتداء عليها علنًا بوسط الطريق العام بصفة دورية ومنظمة لضمان حماية المواطنين.
خلافات الأجرة
نجحت المأمورية الأمنية في ضبط السائق والتحفظ على مركبة "التوك توك" الظاهرة في مقطع الفيديو. وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بـ خلافات الأجرة التي نشبت بينه وبين الفتاة أثناء توصيلها، مؤكدًا انفعاله اللحظي الذي أدى لهذا السلوك المرفوض بجميع الميادين. ومن جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
