الجنايات تبرىء "طالب الدقي" من واقعة ابتزاز زميلته بعد رفض الخطوبة

كتب ـ رمضان يونس:

برأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، "طالب جامعي"، من واقعة اتهامه بتهديد زميلته على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور غير اخلاقية، بعد رفض والدها خطبتهما في الدقي.



عُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أحمد محمد خلف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.

ووجهت النيابة للمتهم "عمرو.ع"، في القضية رقم 8941 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمُقيدة رقم 6855 لسنة 2025 كلى شمال الجيزة، تهمة تهديد طالبة جامعية "س.م"، كتابةً بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف عّبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب ـ انستجرام - ماسنجر".

وذكرت النيابة العامة أن الطالب أرسل للمجني عليها ـ زميلته ـ صورًا خاصة تظهر فيها مواطن عفتها لتهديدها وتقديم له الاعتذار نظير عدم نشر تلك الصور.



وتابعت النيابة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزميلته ـ التي تربطهما علاقة حب ـ و سجل بهاتفه مقطع مرئي لها دون رضاها، وأنشأ حساب عّبر "انستجرام" بغرض تهديدها ومضايقتها.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها الطالبة، والتي أكدت في التحقيقات، أنها نشأت بينها وبين المتهم (طالب) علاقة حب داخل إحدى المدارس على إثرها أرسلت له صورًا وفيديوهات، وحين تقدم لخطبتها رفض والدها.

وذكرت المجني عليها أن المتهم هددها عبر تطبيقات "واتساب ـ ماسنجر ـ انستجرام" بنشر صورها، طالبًا منها تقديم الاعتذار له " نظير عدم نشر تلك الصور إلا أنها رفضت فإرسالها إلى أقاربها