بروكسل (أ ش أ)

أكدت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" راداميلا شيكيرنيسكا اليوم الأربعاء، تضامن الحلف مع شركائه في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وقالت شيكرينسكا، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، إنها ترأست مناقشات في مجلس شمال الأطلسي مع شركاء الناتو ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، معربة عن تقديرها للرؤى التي قدمها الشركاء بشأن تطورات الوضع الأمني في المنطقة.

وأكدت أن الحلف يقف إلى جانب شركائه في المبادرة، مشددة على إدانة الناتو للهجمات "العشوائية" التي تُنسب إلى إيران في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، حيث طالت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ منشآت حيوية وبنى تحتية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن المنطقة واستقرارها.

يذكر أن مبادرة إسطنبول للتعاون، التي أُطلقت عام 2004، تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون الأمني بين الناتو ودول الخليج؛ بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتضم المبادرة فى عضويتها دول قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.