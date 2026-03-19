إعلان

الناتو يؤكد تضامنه مع شركائه في الخليج ويدين الهجمات الإيرانية

كتب : مصراوي

12:04 ص 19/03/2026

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بروكسل (أ ش أ)

أكدت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" راداميلا شيكيرنيسكا اليوم الأربعاء، تضامن الحلف مع شركائه في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وقالت شيكرينسكا، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، إنها ترأست مناقشات في مجلس شمال الأطلسي مع شركاء الناتو ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، معربة عن تقديرها للرؤى التي قدمها الشركاء بشأن تطورات الوضع الأمني في المنطقة.

وأكدت أن الحلف يقف إلى جانب شركائه في المبادرة، مشددة على إدانة الناتو للهجمات "العشوائية" التي تُنسب إلى إيران في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، حيث طالت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ منشآت حيوية وبنى تحتية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن المنطقة واستقرارها.

يذكر أن مبادرة إسطنبول للتعاون، التي أُطلقت عام 2004، تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون الأمني بين الناتو ودول الخليج؛ بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتضم المبادرة فى عضويتها دول قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الإيرانية الحرب على إيران الشرق الأوسط دول الخليج الناتو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

