إعلان

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب هذه المناطق

كتب : أحمد العش

12:02 ص 19/03/2026

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن متابعة دقيقة للحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، محذرة من تأثيرات المنخفض الجوي السطحي القادم من الحدود الليبية إلى الصحراء الغربية.

موعد العاصفة الترابية

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المنخفض سيصاحبه نشاط في الرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، على أن تمتد هذه الأتربة تدريجيًا لتشمل أجزاءً من شمال ووسط الصعيد، مما قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت "الأرصاد" ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، مشيرة إلى أهمية القيادة بحذر خاصة على الطرق المكشوفة، وحث مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وأضافت "هيئة الأرصاد الجوية" أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت تكاثر السحب الرعدية على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشددةً على أن متابعة الحالة الجوية مستمرة وإصدار التحذيرات في حال تطورات جديدة.

موعد العاصفة الترابية_1

الطقس الطقس في مصر هل يوجد عاصفة ترابية العاصفة الترابية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

