أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن متابعة دقيقة للحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، محذرة من تأثيرات المنخفض الجوي السطحي القادم من الحدود الليبية إلى الصحراء الغربية.

هل يوجد عاصفة ترابية في مصر؟ الأرصاد تكشف التفاصيل

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المنخفض سيصاحبه نشاط في الرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، على أن تمتد هذه الأتربة تدريجيًا لتشمل أجزاءً من شمال ووسط الصعيد، مما قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت "الأرصاد" ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، مشيرة إلى أهمية القيادة بحذر خاصة على الطرق المكشوفة، وحث مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وأضافت "هيئة الأرصاد الجوية" أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت تكاثر السحب الرعدية على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشددةً على أن متابعة الحالة الجوية مستمرة وإصدار التحذيرات في حال تطورات جديدة.

اقرأ أيضًا:

