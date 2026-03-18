تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، خلال دور انعقاد شهر أبريل المقبل، أولى جلسات استئناف المتهمين "ع.س.ع" و"م.م.ف" سائقين، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقا من محكمة أول درجة، في الاتهامات المنسوبة إليهما بخطف طالبة وزميلها، والاعتداء وهتك عرض الأولى تحت تهديد السلاح.

هيئة المحكمة وتفاصيل الحكم السابق

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتارية وليد محمد محب.

وكان المتهمان قد حصلا على حكم بالإعدام بعد ثبوت إدانتهما في القضية المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

انتحال صفة وواقعة خطف

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما ليلاً بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد المجني عليها الأولى "م.م" (17 سنة) ورفيقها "م.ع" (17 سنة) بمنطقة كورنيش الهانوفيل، حضر إليهما المتهم الأول مدعياً أنه ضابط شرطة، وقام بالتحفظ على هوياتهما ومبلغًا ماليًا كان بحوزتهما.

وجاء في نص التحقيقات أن المتهم اقتاد المجني عليهما إلى سيارة وبث الرعب في نفسيهما، ثم أبعدهما عن أعين الرقباء مختطفاً إياهما قهرًا عن إرادتهما.

وعقب إطلاق سراح المجني عليه الثاني، استخلص المتهم الأول المجني عليها لنفسه متوجها بها إلى منطقة نائية، حيث قام بهتك عرضها بالقوة والتقاط مقاطع مصورة لها للضغط عليها، قبل أن يتصل بالمتهم الثاني الذي شاركه في التعدي على المجني عليها، ثم أطلقا سراحها وفرا هاربين.

القبض على المتهمين والمحاكمة

وبتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وضبط السيارة المستخدمة في الحادث، حيث تولت النيابة العامة التحقيقات وقررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم، قبل أن يطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة المستأنف المقرر انعقادها الشهر المقبل.