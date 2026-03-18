أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه هاجم أهدافا في شمال إيران للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي يخوضها بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران.

استهداف محافظة غيلان شمال إيران

وأكدت وكالة إيسنا الإيرانية، أن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت الليلة مناطق من محافظة غيلان شمالي إيران.

استهداف مدينة بندر أنزلي شمال إيران

وأشارت وكالة مهر الإيرانية، إلى أن الاعتداء استهدف مدينة بندر أنزلي شمالي إيران.

وأوضح محافظ مدينة بندر أنزلي الإيرانية أن العدو الأمريكي والإسرائيلي استهدف بالصواريخ مباني الإدارات العامة للجمارك والموانئ وهيئة الملاحة، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى الآن، وأنه يجري حاليا تقييم حجم الأضرار.