للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يقصف شمال إيران

كتب : عبدالله محمود

11:58 م 18/03/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه هاجم أهدافا في شمال إيران للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي يخوضها بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران.

استهداف محافظة غيلان شمال إيران

وأكدت وكالة إيسنا الإيرانية، أن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت الليلة مناطق من محافظة غيلان شمالي إيران.

استهداف مدينة بندر أنزلي شمال إيران

وأشارت وكالة مهر الإيرانية، إلى أن الاعتداء استهدف مدينة بندر أنزلي شمالي إيران.

وأوضح محافظ مدينة بندر أنزلي الإيرانية أن العدو الأمريكي والإسرائيلي استهدف بالصواريخ مباني الإدارات العامة للجمارك والموانئ وهيئة الملاحة، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى الآن، وأنه يجري حاليا تقييم حجم الأضرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب هذه المناطق
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب هذه المناطق
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية