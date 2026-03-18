

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن نشوب مشادة كلامية حادة بين عدد من السيدات والقائمين على إحدى المؤسسات الخيرية بمحافظة السويس، مما أثار حالة من الاستياء بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع أي تجاوزات تخل بالقيم المجتمعية بجميع الميادين بانتظام قانونيًا.

وجبات السحور

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الفحص والتحريات بمديرية أمن السويس كشفت أن الواقعة بدأت بنشوب خلافات بين طرف أول يضم تاجرًا يملك مطبخًا لتقديم الوجبات المجانية وعامل معه، وطرف ثان يضم 3 سيدات يعملن بإعداد الطعام، بسبب أولوية توزيع وجبات السحور على المستفيدين. علاوة على ذلك، تطور الموقف إلى تبادل السب بوسط الطريق العام بمدينة السويس، وهو ما وثقه المقطع المصور.

ومن جانب آخر، نجحت القوات في تحديد مكان المطبخ وضبط كافة مرتكبي الواقعة من الطرفين المقيمين بدائرتي قسمي شرطة الجناين والأربعين. وفي السياق ذاته، اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة نتيجة مشاحنات حول آلية تنظيم توزيع وجبات السحور المقررة للمواطنين، مؤكدين أن النزاع كان لفظيًا ولم يسفر عن أي إصابات جسدية بجميع أنحاء البلاد بصفة دورية ومنظمة.

تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث لضمان استقرار الأمن العام بجميع المحافظات.