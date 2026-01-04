تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في السياق ذاته، ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية من ضبط شخص وسيدة حال استقلالهما سيارة ميكروباص بمحيط الدائرة، لقيامهما بتجميع بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بحشد الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها.
وبمواجهته، اعترف بقيامه باصطحاب الناخبين بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، مقابل دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.