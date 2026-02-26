إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل الانخفاض بمستهل جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:11 ص 26/02/2026

مؤشر البورصة الرئيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.75% عند مستوى 48687 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.73% عند مستوى 49014 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

أقرا أيضا:

الرقابة المالية تلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل

العرب يسجلون صافي مبيعات بنحو 300 مليون دولار في أذون الخزانة بأسبوع

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي EGX70

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
ما حقيقة أن السيارات الكهربائية أكثر عرضة للحرائق من التقليدية؟
أخبار السيارات

ما حقيقة أن السيارات الكهربائية أكثر عرضة للحرائق من التقليدية؟
الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا
أخبار مصر

النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر