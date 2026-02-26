انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.75% عند مستوى 48687 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.73% عند مستوى 49014 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

