شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة واقعة تحبس الأنفاس أثارت جدلاً واسعاً، بطلها لص حاول الهروب من قبضة الأهالي والشرطة على طريقة شخصية "سبايدر مان" السينمائية.

تفاصيل مثيرة

وبدأت تفاصيل الواقعة المثيرة عندما تسلل المتهم إلى إحدى الشقق السكنية بالطوابق العليا (التاسع أو العاشر) بأحد العقارات المرتفعة بهدف السرقة، ولحظة اكتشاف أمره ومحاصرته، اتخذ قراراً متهوراً بالهروب والقفز خارج الشرفة في محاولة يائسة للإفلات من العقاب، متجاهلاً الارتفاع الشاهق الذي يهدد حياته.

وبلغت الإثارة ذروتها حينما وجد اللص نفسه معلقاً بين السماء والأرض، متشبثاً بـ "الشاسيه الحديدي" الحامل لوحدات التكييف الخارجية، في مشهد أصاب المارة الذين تجمهروا أسفل العقار بالرعب والهلع خوفاً من سقوطه ومصرعه. والمفارقة الطريفة التي تداولها شهود العيان، هي متانة الحوامل الحديدية للتكييف التي تحملت وزن اللص بالكامل دون أن تنهار، ما دفع البعض للتعليق ساخراً بأن "الفني الذي ركب الشاسيه كان يعمل بضمير"، بينما كان اللص في المقابل يصرخ بأعلى صوته منفعلاً على المواطنين الخائفين عليه أسفل العقار.

وانتهت هذه المغامرة الخطرة والمتهورة بإنقاذ اللص من موت محقق وسقوطه في قبضة الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي، بعدما فشل في استكمال هروبه واستسلم للأمر الواقع.

وعقب إنزاله بسلام لضمان عدم تعرضه للأذى، تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على سجله الإجرامي.

