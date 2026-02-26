إعلان

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق

كتب : رمضان يونس

01:27 ص 26/02/2026 تعديل في 01:31 ص

جريمة قتل - تعبيرية

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول، إحالة مندوب مبيعات إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل عمه بسكين على إثر خلافات أسرية فيما بينهما في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عماد س" مندوب مبيعات، تهمة قتل عمه المجني عليه "إبراهيم. ع" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف نشب بينهما. في اليوم الواحد والعشرين من نوفمبر عام 2025.

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استشاط غضبا، و استل سلاحا أبيض "سكين"،و انقض على المجني عليه بطعنة في عنقه ونقض الأرحام وما بينهما من قرابات مُحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان "إبراهيم .ع"، تبين أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالعنق إصابة طعنية حيوية حديثة نتيجة الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرفه مدبب أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من السنجة والسكين المُحرزين.

وذكر التقرير، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس إصابة قطعية حيوية حديثة نتيجة من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وهي جائزة الحدوث أيّا من السنجة أو السكين، وهي بسيطة وغير كافية في حد ذاتها لإحداث الوفاة وتعزى الوفاة على الإصابة الطعنية النافذة بالعنق ومضاعفاتها.

وقال "أحمد بركة" دفاع المجني عليه، أنه سيطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، وتغيير قيد ووصف الجريمة من القتل العمد بغير سبق إصرار إلى قتل عمد بسبق إصرار وترصد، كون المتهم لديه نية مبيته على ارتكاب الجريمة بحق والد زوجته لوجود خلافات بينهما أسرية.

