القبض على "حاتم خريطة" وسيدة.. الداخلية تُسقط 5 صُناع محتوى بالمطرية

كتب : محمد الصاوي

10:38 م 25/02/2026 تعديل في 10:45 م
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة حاسمة لـ "هوس التريند"، وأسدلت الستار على مغامرة المدعو "حاتم خريطة" وعصابته، بعد إلقاء القبض عليه برفقة سيدة و3 آخرين، لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديو مسيئة، وتجسيد مشاهد تمثيلية لانتحال صفة رجال أمن في شوارع منطقة المطرية.

بلاغ يفضح "الكمين المزيف"
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من أحد المواطنين القاطنين بدائرة القسم، أعرب فيه عن استيائه الشديد من سلوك مجموعة من الأشخاص يقدمون أنفسهم كـ "صُناع محتوى". وأفاد المُبلغ بأن المذكورين اتخذوا من الشارع العام مسرحاً لتصوير مقاطع مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية عبر هواتفهم المحمولة.

سقوط "خريطة" وفضح مخطط "التريند"

فور ورود البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون، وبإجراء التحريات الميدانية، أمكن تحديد هوية أفراد الشبكة والإيقاع بهم. وتبين أن التشكيل يضم 5 أشخاص، من بينهم "حاتم خريطة"، وسيدة، وعنصر آخر يمتلك سجلاً جنائياً.
وبتفتيش المتهمين، تحفظت القوات على هاتف محمول، كشف الفحص الفني له عن مفاجأة؛ حيث احتوى على فيديوهات يظهر فيها المتهمون وهم يتقمصون دور "رجال شرطة" ويقومون بتصوير عملية إلقاء قبض "وهمية" على أحد الأشخاص بطريقة مستفزة ومسيئة.

اعترافات بحثاً عن الأرباح

وأمام المباحث، واجه المتهمون مقاطع الفيديو المضبوطة، ليعترفوا بتفاصيل جريمتهم، مؤكدين أنهم دبروا وصوروا تلك المشاهد ونشروها على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدات والتفاعل، سعياً وراء جني الأرباح المالية السريعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية الصارمة حيال "خريطة" وباقي المتهمين، وتمت إحالتهم مقبوضاً عليهم إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة في الواقعة.


