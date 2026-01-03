الداخلية تُحكم السيطرة على اللجان وتسقط 14 متهما بالرشاوي الانتخابية

تواصل وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال المتابعة المستمرة لسير التصويت داخل اللجان، والتصدي الحاسم لأي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على توفير مناخ آمن للناخبين، وتنظيم الدخول إلى اللجان ومنع التكدسات، إلى جانب الرصد الفوري لأي مخالفات انتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابات المختصة.

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أبرز الضبطيات الانتخابية التي تم تسجيلها بعدد من الدوائر، وجاءت على النحو التالي:

الأقصر – مركز شرطة إسنا

تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، وبحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، وكروت دعاية انتخابية لأحد المرشحين، بقصد توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

أسوان – مركز شرطة إدفو

ضُبطت سيدة أخرى وبحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

الجيزة – مركز شرطة منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بمحيط إحدى اللجان، لقيامه بحشد الناخبين والترويج للتصويت لصالح مرشحين اثنين.

البحيرة – مركز شرطة المحمودية

تم ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة "ميكروباص"، وبحوزته مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت لصالح أحد المرشحين.

سوهاج – مركز شرطة البلينا

نجحت القوات الأمنية في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية، بقصد استخدامها في شراء أصوات الناخبين داخل محيط اللجنة الانتخابية.

أسوان – مركز شرطة إدفو (واقعة ثانية)

تم ضبط شخص آخر وبحوزته مبالغ مالية، في محاولة للتأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

البحيرة – مركز شرطة حوش عيسى

ألقي القبض على سائق وربة منزل أثناء قيامهما بنقل الناخبين بسيارة خاصة وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة.

البحيرة – مركز شرطة المحمودية (واقعة ثانية)

ضبط سائق مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، وبحوزته مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت.

الجيزة – قسم شرطة ثان أكتوبر

تم ضبط سيدة وشخصين آخرين، وبحوزتهم عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، ومبالغ مالية، بقصد استخدامها في التأثير على اختيارات الناخبين.

البحيرة – مركز شرطة المحمودية (واقعة ثالثة)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص وسيدتين، وبحوزتهم كروت دعاية انتخابية لأحد المرشحين، بقصد توزيعها على الناخبين داخل محيط اللجنة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة هي الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا داخل 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، ويبلغ عدد الناخبين نحو 14.9 مليون ناخب داخل 2230 لجنة اقتراع.

عقوبات القانون ضد مخالفات الانتخابات

قال المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يحدد عقوبات لمخالفات الانتخابات، منها تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت.

وتنص المادة (65) على معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تُفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.