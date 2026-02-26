إعلان

بالصورـ محافظ أسيوط يوزع أجهزة عرائس وكراسي كهربائية للأسر الأولى بالرعاية

كتب : محمود عجمي

11:05 ص 26/02/2026 تعديل في 11:05 ص
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (1)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (4)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (2)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (5)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (6)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (7)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (9)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (3)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (11)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (13)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (8)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (14)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (15)
    محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية (12)

أسيوط ـ محمود عجمي:

سلّم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب كرسيين كهربائيين متحركين، في مبادرة إنسانية تعكس اهتمام المحافظة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

حضور رسمي لدعم الفئات المستحقة

شهدت الاحتفالية حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، وعزة عبد العال مدير خدمة المواطنين، وممثلي الشؤون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

10 أجهزة عرائس وكرسيان كهربائيان لذوي الهمم

وتضمنت المساعدات توزيع 10 أجهزة عرائس متكاملة تشمل: ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، بالإضافة إلى كرسيين كهربائيين متحركين لاثنين من ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتقديم حياة كريمة للمواطنين.

تهنئة المحافظ ودعم القيادة السياسية

وحرص محافظ أسيوط على تهنئة الفتيات المستفيدات، متمنيًا لهن حياة زوجية مستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة.

اهتمام الدولة برفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا

وأكد المحافظ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عنهم، عبر تقديم مختلف صور المساندة التي تسهم في إدخال البهجة على الأسر المستحقة وترسيخ قيم التكافل والتراحم.

أولويات المحافظة لتحقيق التنمية ودعم المجتمع

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن محافظة أسيوط تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تنظيم فعاليات مجتمعية بالتعاون مع جهات تنفيذية وأهلية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

فرحة الأسر المستفيدة واختتام الاحتفالية

واختُتمت الاحتفالية بتسليم الأجهزة وسط أجواء من الفرح والامتنان من جانب الأسر المستفيدة، التي أعربت عن تقديرها لجهود المحافظة وحرصها الدائم على دعمهم ومساندتهم.

أسيوط محافظ أسيوط محافظة أسيوط محمد علوان دعم الأسر الأولى بالرعاية أجهزة عرائس ذوي الهمم حياة كريمة

