جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة عدد من مواقع العمل الحيوية بها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الأصول.

وتضمنت الجولة تفقد محطة معالجة الطور الجديدة "برك الأكسدة" التي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب يومي.

وأكد رئيس الشركة، أنه جاري متابعة التجهيزات النهائية تمهيدًا للاستلام ونقل التبعية إلى الشركة، بما يضمن دخولها الخدمة وفق الضوابط الفنية والتشغيلية المعتمدة.

كما تضمنت الزيارة المرور على منطقة آبار مياه الشرب منها بئر رقم 35 بموقع سهل القاع، لبحث إمكانيات تطويره، وتعظيم الاستفادة منه، واستثماره بالشكل الأمثل لدعم منظومة الإمداد المائي.

كما حرص على تفقد الرافع الرئيسي 12 صرف صحي بمدينة طور سيناء، للتأكد من كفاءة التشغيل وانتظام العمل بما يحقق استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد على حرص قيادات الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم خطط التطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه أجرى جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل الحيوية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على معدلات الأداء وضمان انتظام التشغيل بالشكل المطلوب، مؤكدا أن الجولة تضمنت تفقد رافع صرف صحي الهضبة بشارع الميركاتو، لمتابعة كفاءة منظومة الرفع وانتظام التشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي بالمناطق السكنية والسياحية.

وتابع : كما تضمنت الزيارة المرور على المأخذ البحري لمحطة تحلية نبق، ومحطة تحلية الشباب، لمتابعة أعمال التشغيل التجريبي للمآخذ البحرية لمحطات تحلية مياه البحر.

وتفقد أيضا خزانات المدينة بهضبة شرم المياه، لمراجعة جاهزيتها واستقرار الضغوط بالشبكات، بما يضمن انتظام ضخ المياه للمواطنين، إلى جانب زيارة الحملة الميكانيكية، لمتابعة جاهزية المعدات والمركبات الفنية الداعمة لأعمال التشغيل والصيانة.

رافق رئيس الشركة في الجولة المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد خالد نبيل، رئيس قطاع جنوب سيناء، والمهندس أحمد عبدالحميد، نائب رئيس قطاع جنوب سيناء، والمهندس شريف عيسى، مدير منطقة طور سيناء.