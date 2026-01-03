رشوة ونقل ناخبين.. ضبط 13 شخصًا خلال جولة الإعادة للنواب بـ4 محافظات

(محدث)

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متابعتها لسير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تمكنت من ضبط عدد من المخالفات ومحاولات التأثير على الناخبين في محافظات الجيزة، سوهاج، البحيرة، أسوان، والمنيا.

ففي الجيزة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بمحيط دائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته مبالغ مالية بقصد توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سوهاج، تم ضبط شخصين بمحيط دائرتي مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما مبالغ مالية لاستخدامها في التأثير على اختيارات الناخبين.

أما في البحيرة، فقد أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة الرحمانية وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط سائق وربة منزل أثناء قيامهما بنقل الناخبين بسيارة "ميكروباص" وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية، وتم التحفظ على السيارة.

وفي أسوان، تمكنت القوات من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

كما شهدت محافظة المنيا ضبط 6 أشخاص بمحيط دوائر مركز شرطة دير مواس، بحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، في محاولات متكررة للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14.9 مليون ناخب داخل 2.230 لجنة اقتراع.

وكانت 30 دائرة قد صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، شملت محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.