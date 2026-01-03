إعلان

مرشح يدعي منع التصويت في ديرمواس.. الداخلية تحسم الجدل

كتب : علاء عمران

02:59 م 03/01/2026

منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاءات من مرشح بالإنتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، زاعمًا منع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت وتواجد سيارة شرطة بمحيط إحدى اللجان، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن اللجان الانتخابية تعمل بصورة طبيعية ولا توجد بها أية مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى أن سيارة الشرطة المشار إليها مخصصة لنقل قوات تأمين سير العملية الانتخابية بنفس الدائرة.

وأضافت الوزارة أن الصور المنشورة احتوت على لافتات دعائية للمرشح أمام إحدى اللجان، وتمت إزالتها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لخرقها الصمت الانتخابي وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على نشر هذه الادعاءات الكاذبة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مرشح بالإنتخابات البرلمانية ديرمواس بالمنيا

