الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، بتخفيف الحكم على عاطل متهم بقتل سائق تاكسي في الطريق العام باستخدام سلاح أبيض، إلى السجن المشدد 15 عامًا بدلاً من الحكم بالمؤبد الصادر في أول درجة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى ورود إخطار من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعو أحمد يوسف عبد الرحيم عبد الفتاح مصابًا بجرح قطعي في فروة الرأس بطول 10 إلى 15 سم، وعدة طعنات أخرى، وتوفى لاحقًا.

وأوضحت التحريات أن المتهم "مروان م. ع"، أثناء قيادته مركبة "توك توك"، باغت المجني عليه من الخلف وضربه بسلاح أبيض كبير الحجم "تيرة"، محدثًا له خمس طعنات أودت بحياته، ثم فر هاربًا إلى حفل زفاف، وفق شهود الإثبات.

وأكد المتهم في تحقيقاته أنه قصد ضرب المجني عليه فقط لتعجيزه، نافياً نية القتل، مشيرًا إلى أن السكين كانت بحوزة صديق له قبل أن يستعيدها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بتخفيف العقوبة إلى 15 عامًا.

