دموع الفرح .. "فتاة التجمع" في قضية "سائق أوبر": ربنا نصرني

أسدلت محكمة النقض بالقاهرة، الستار في قضية "فتاة التجمع" المتهم فيها "سائق أوبر" بخطف وهتك عرض "نبيلة.إ" على طريق مدينة نصر. والتي رفضت طعن السائق. وأيدت حكم أول وثاني درجة بالسجن 15 الصادر بحقه، ليصبح حكما نهائيا بات غير قابل للطعن.

وقالت "ن.إ" ضحية سائق أوبر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكم الصادر بحق السائق يعد حكما رادعا لما ارتكبه المتهم من فعل ليكون عبرة لمن يعتبر.

ودخلت "ن.إ" في نوبة بكاء فرحا بعد صدور حكم النقض. مؤكدة أن المحكمة نصرتها "ربنا نصرني وهو نال جزائه".

لم تحضر اليوم للمحكمة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادث، ولم تتحمل رؤية السائق مرة أخرى.



ورفضت محكمة النقض الطعن رقم 1039 لسنة 95 جنايات، المقدم من "سائق أوبر"، وأيدت على حكم إدانة السائق بالسجن 15 عامًا الصادرين بحقه.



وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، استئناف "سائق أوبر" في واقعة اتهامه بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، وأيدت قرار أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا.

في وقت سابق، قضت الدائرة "7" جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، بالسجن المشدد 15 عامًا.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "حسين .أ" بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها " نبيلة إ."، بالإكراه.

وذكرت النيابة العامة أن السائق هتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض "كتر" محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.وتابعت النيابة العامة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة ولم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.



وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.