الداخلية تضبط محاولات شراء أصوات ونقل ناخبين بجولة إعادة النواب

كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عدد من المخالفين بمحافظتي سوهاج والبحيرة لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت المخالفات ضبط شخص بمحيط دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وضبط شخص آخر بمحيط دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة أثناء قيامه بنقل الناخبين بسيارة ملاكي (سارية التراخيص) وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح محدد، وتم التحفظ على السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2,230 لجنة اقتراع فرعية.

يُذكر أن الدوائر الثلاثون التي صدر بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء، قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، توزعت على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.