سائق ميكروباص يفرض أجرة زائدة ويعتدي على سيدة بسوهاج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بسوهاج، لقيامه بتحصيل أجرة تزيد على المقرر، ورفض توصيلها، والتعدي عليها بالسب وإنزالها من السيارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، المقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

