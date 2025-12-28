إعلان

"الوطنية للانتخابات" تتابع اليوم الثاني للإعادة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى | بث مباشر

كتب : أحمد أبو النجا

11:13 ص 28/12/2025
  عرض 4 صورة
    المستشار أحمد بنداري
بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في جولة الإعادة بـ19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.
وتشهد جولة الإعادة منافسة بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 1694 لجنة على مستوى الدوائر المشمولة بالجولة.
وقال المستشار أحمد بنداري إن جولة الإعادة تُجرى في الدوائر التالية:
محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة (إمبابة).
محافظة قنا:
الدائرة الأولى (قنا)، الدائرة الثانية (قوص)، الدائرة الثالثة (نجع حمادي)، الدائرة الرابعة (أبوتشت).
محافظة سوهاج:
الدائرة الأولى (سوهاج)، الدائرة الثانية (أخميم)، الدائرة الثالثة (المراغة)، الدائرة الرابعة (طهطا)، الدائرة الخامسة (جرجا)، الدائرة السادسة (المنشأة)، الدائرة الثامنة (دار السلام).
محافظة البحيرة:
الدائرة الأولى (دمنهور)، الدائرة الثالثة (أبو حمص)، الدائرة الثامنة (إيتاي البارود).
محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية (الرمل أول).
محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة (الفتح).
محافظة الفيوم:
الدائرة الأولى (الفيوم)، الدائرة الرابعة (إبشواي).

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

