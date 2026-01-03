رشاوى ودعاية.. ضبط مخالفين بجولة إعادة الانتخابات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عدد من المخالفين بمحافظات البحيرة وأسوان وسوهاج لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن المخالفات شملت: ضبط سائق بمحيط دائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية وملصق عليها صورة أحد المرشحين، لحث الناخبين على التصويت لصالحه، وتم التحفظ على المركبة.

ضبط عامل بمحيط دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشح معين، وضبط شخصين بمحيط دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان أثناء حثهما الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2,230 لجنة اقتراع فرعية.

يُذكر أن الدوائر الثلاثون التي صدر بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء، قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، توزعت على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.