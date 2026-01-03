الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجميع بطاقات تموينية بمخبز في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بأحد المخابز بمحافظة الدقهلية بتجميع بطاقات تموينية خاصة بمعارفه لإثبات مبيعات وهمية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، قرر بتضرره من مالك مخبز كائن بدائرة القسم، لامتناعه عن صرف الخبز البلدي المدعم له بموجب بطاقته التموينية، وإصراره على بيعه الخبز الحر غير المدعم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخبز المشار إليه، وضبط مالكه وعامل بذات المخبز، وتبين وجود عدد من المخالفات التموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

