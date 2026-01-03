مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

نجم الكاميرون السابق لمصراوي: قادرون على الفوز بكأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

11:58 ص 03/01/2026
رشح جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى الكاميرون السابق، عدة منتخبات للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعتقد أن كل منتخب يشارك في كأس الأمم الإفريقية يتوقع أن يحقق شيئاً. الكاميرون فازت باللقب خمس مرات، ومن حقها أن تقول إنها قادرة على الفوز، لكن اليوم، ما يمكنني قوله عن فرص فوز الكاميرون هو أن هناك على الأقل خمسة منتخبات أخرى قوية".

وأضاف: "ومن خلال ما رأيناه، هناك فرق تُظهر إمكانيات كبيرة للوصول إلى النهائي. لذلك على الكاميرون أن تعمل بجد. نعم، يمكن دائماً الفوز. مثال ذلك منتخب السودان، الذي تأهل إلى دور الـ16 دون تسجيل أي هدف. لكن لماذا أشك في وصول الكاميرون بعيداً؟ لأنهم بحاجة إلى تغيير شيء ما".

واختتم: "سجلوا هدفاً واحداً ضد الغابون، وهدفاً واحداً ضد كوت ديفوار جاء بعد انحراف، وهدفين ضد موزمبيق، أحدهما هدف عكسي، والآخر جاء تقريباً بنفس الطريقة لأن المدافع هو من صنع الهدف للمهاجم الكاميروني. لذلك عليهم تحسين أمور كثيرة إذا أرادوا الفوز، والمغرب والسنغال ونيجيريا يبدون أقوياء جداً".

الكاميرون منتخب الكاميرون أنطوان بيل كأس الأمم الأفريقية

