صور تُظهر آثار الضربة الأمريكية على كاراكاس في فنزويلا

وكالات

شنت الولايات المتحدة ضربة واسعة النطاق على العاصمة الفنزويلية، حيث تم القبض على رئيسها نيكولاس مادورو ونقله جوًا خارج البلاد ، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تُظهر الصور أدناه الآثار المباشرة للهجوم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" و"ألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو" وزوجته.

وقال دونالد ترامب عبر حسابة على منصة تروث سوشيال إت "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُلقي القبض عليه هو وزوجته ونُقلاً جواً خارج البلاد."

وأضاف ترامب: "نُفذت هذه العملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، ستنُشر التفاصيل لاحقاً، وسيعقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة 11 صباحاً في منتجع مار-أيه-لاغو".