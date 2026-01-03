ضبط 92 ألف مخالفة مرورية و44 حالة تعاطٍ على الطرق (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 92.471 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.232 سائقًا، وتبين إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 585 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة وعدم الالتزام بشروط التراخيص ومخالفات الأمن والمتانة. كما تم فحص 87 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط محكوم عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لضمان الانضباط المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

