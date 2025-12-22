4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

بدأت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة المشاجرة المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كمبوند الفردوس" بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، للمحاكمة، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 4 تهم، هي: الإتلاف العمد لسيارة المجني عليه "إسماعيل"، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح أبيض (أداة الاعتداء).

وفي المقابل، وجهت النيابة إلى السائق (المجني عليه في واقعة الضرب) تهمة الاعتداء على زوجة المتهم الأول، وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة حادث التصادم.

وشهدت التحقيقات مواجهة نيابة أول وثالث أكتوبر للمتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة. وخلال استجوابه، أنكر المتهم "إ. ا" الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف السيارة "السوزوكي فان" الخاصة بالمجني عليه.

وكانت النيابة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ضرب السائق وتحطيم سيارته بكفالة مالية، وإخلاء سبيل الزوجة بضمان محل الإقامة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بالمجني عليه "إسماعيل عبد الغني"، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه حضر إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي يوم 13 مارس 2025 في الساعة 8:45، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين إصابته بكدمات أعلى فروة الرأس، وكدمات بالأذن اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وأوصى التقرير بعلاج مدته أقل من 21 يومًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سائق سيارة "ميني فان" بسيارة زوجة موظف بالمعاش داخل كمبوند الفردوس، ما دفع الأخير وأسرته إلى الاعتداء على السائق وتهشيم سيارته باستخدام آلة حادة.

