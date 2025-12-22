من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

في تطور جديد لقضية هزت الرياضة المصرية، أصدرت النيابة العامة قرارًا حاسما في واقعة وفاة الطفل يوسف محمد داخل حمام سباحة لتتوالى الاتهامات على المسؤولين، فمن هم؟

مساء الإثنين، أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين في واقعة وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، للمحاكمة الجنائية العاجلة في جلسة الخميس 25 ديسمبر 2025.

الحادث وقع خلال بطولة الجمهورية للسباحة، حيث تبين أن وفاة يوسف لم تكن حادثًا عابرًا، بل نتيجة إخلال جسيم بالمسؤوليات المنوطة بالمعنيين بالأمر.

النيابة العامة وجهت الاتهام إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، مدير البطولة، الحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتقصيرهم وإهمالهم في أداء مهامهم، مما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر.

التحقيقات كشفت أن القصور الجسيم في الرقابة والإشراف على البطولة تسبب في مأساة مأساوية، حيث لم تتوفر الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المشاركين الصغار.

القضية الآن أمام القضاء، وسط متابعة جماهيرية واسعة، والكل يترقب تحديد المسؤولية القانونية كاملة، ومحاسبة كل من تسبب في وفاة الطفل يوسف، في واحدة من أخطر المآسي التي شهدتها البطولات الرياضية للأطفال في "أرض المحروسة".