أعلنت محافظة القليوبية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي بمختلف الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تم اعتماد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار البنزين والسولار.

مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين

وأكدت المحافظة أن تحديد التعريفة الجديدة تم بعد دراسة مسافات خطوط السير ونسبة الزيادة في أسعار الوقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بحيث تكون الزيادة محدودة وتحقق التوازن بين مصلحة السائقين والركاب.

وضع ملصقات بالأسعار الجديدة داخل السيارات

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم إلزام السائقين بوضع ملصقات “ستيكرز” توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بالإضافة إلى تعليق لوحات إرشادية داخل المواقف تتضمن التعريفة المقررة لكل خط سير.

حملات رقابية مكثفة على المواقف

وشددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات وخطوط السير، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أية زيادات غير قانونية.

استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة

كما دعت محافظة القليوبية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لتعريفة الركوب الجديدة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة أو رؤساء المدن والأحياء، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي سائق يخالف التسعيرة المقررة أو يستغل المواطنين.