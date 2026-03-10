إعلان

تراجع حاد في النفط.. برنت يخسر 17% وغرب تكساس 18%

كتب : أحمد الخطيب

07:42 م 10/03/2026

أسعار النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ تراجع سعر خام برنت إلى نحو 81.94 دولارًا للبرميل بنسبة انخفاض تجاوزت 17%. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.82 دولارًا للبرميل مسجلًا تراجعًا تخطى 18%.

تراجع المخاوف الجيوسياسية يدفع النفط للهبوط الحاد

ويأتي هذا الهبوط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في الأسواق العالمية، بعدما توقع الرئيس الأمريكي اقتراب نهاية النزاع في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى بيع العقود وجني الأرباح عقب الارتفاعات القياسية التي دفعت الأسعار إلى نحو 120 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس لشبكة "سي بي إس" بأن الحرب الإيرانية "انتهت إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن إيران لم تعد تمتلك أسطولًا بحريًا أو منظومة اتصالات أو سلاحًا جويًا فعالًا. وأضاف أنه يدرس اسمًا قد يتولى منصب المرشد في إيران خلفًا لـ مجتبى خامنئي الذي جرى تنصيبه مرشدًا بعد والده.

