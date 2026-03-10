في مشهد إنساني يؤكد روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، قام القمص ملكي صادق بطرس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالدقومة ووكيل مطرانية طهطا وجهينة، والقمص فيلوباتير زاخر كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس ببني حرب، شمالي محافظة سوهاج، بتوزيع وجبات إفطار صائم خفيفة على مرتادي طريق طهطا – بني حرب قبل أذان المغرب بدقائق، وذلك تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعهما.

وجبات إفطار محبة على الصائمين

وشملت وجبات الإفطار التي تم توزيعها على الصائمين مياه وعصائر وتمر وبسكويت، وذلك في لفتة إنسانية تهدف إلى مساعدة المسافرين ومرتادي الطريق على الإفطار في موعده، خاصة مع تزامن وقت الأذان مع وجود الكثير منهم على الطريق.

إشادة ومحبة من المواطنين

ولاقت هذه المبادرة الإنسانية استحسانًا كبيرًا من المواطنين ومرتادي الطريق، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس روح المحبة والتكاتف والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.