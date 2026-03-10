إعلان

كشف ملابسات قيام شخصين بإلقاء أكياس المياه على السيارات ببني سويف

كتب : علاء عمران

08:27 م 10/03/2026

صورة للواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام شخصين بإلقاء أكياس مياه على السيارات والمارة ببني سويف.

تفاصيل قيام شخصين بإلقاء أكياس مياه على السيارات والمارة ببني سويف

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقاطع الفيديو (عامل، صديقه) مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبحوزة أحدهما هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من مقاطع الفيديو بذات الشأن".

بمواجهتهما اعترفا بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد المزاح وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية واقع التواصل الاجتماعي سم شرطة بني سويف لنيابة العامة

