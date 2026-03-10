شعبة الخضروات: زيادة طفيفة في الأسعار بعد ارتفاع سعر السولار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة كبيرة.

وتابع النجيب، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر الكيلو قد تتراوح بين 20 و50 قرشا.

وأضاف النجيب، أن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.

وتابع النجيب، أن زيادة في تكلفة النقل تتراوح بين 50و100جنيه للطن، وبتقسيمها على عدد الكيلوات ستكون الزيادة طفيفة.

وأشار النجيب، إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

وأكد النجيب، على أن دائما المتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة هو العرض والطلب وكميات الإنتاج خلال الموسم، فإذا تراجع الإنتاج زادت الأسعار وإذا توفرت كميات كبيرة من المحصول انخفضت الأسعار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

اقرأ أيضا:

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات



زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل



رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى 550



من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012



خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير



زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟



زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات



