ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 4 متهمين لقيامهم بالتعدى بالضرب على على آخرين نتيجة خلافات عائلية، عقب رصد فيديو استغاثه مُعتمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت وحدة المتابعة والتحليل، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المعتمرين بقيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أولاده بالضرب بالمنوفية.

تحريات البحث الجنائي أكدت من الفحص أنه بتاريخ 9 الجارى تلقى قسم شرطة الشهداء بلاغًا من "نجل الظاهر بالمقطع المتداول ـ المعتمر "، يفيد تضرره من 4 أشخاص "أقارب زوجة شقيقه"، لقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات بالوجه مُستخدمًا عصا خشبية لخلافات عائلية.

وبينت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين الشاكى والمشكو فى حقهما تبادلا التعدي على بعضهما بالسب والضرب، و عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.