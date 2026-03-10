إعلان

استغاثه من الحرم.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو" المنوفية" المثير للجدل

كتب : مصراوي

06:53 م 10/03/2026

فيديو معتمر المنوفية المثير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 4 متهمين لقيامهم بالتعدى بالضرب على على آخرين نتيجة خلافات عائلية، عقب رصد فيديو استغاثه مُعتمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت وحدة المتابعة والتحليل، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المعتمرين بقيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أولاده بالضرب بالمنوفية.

تحريات البحث الجنائي أكدت من الفحص أنه بتاريخ 9 الجارى تلقى قسم شرطة الشهداء بلاغًا من "نجل الظاهر بالمقطع المتداول ـ المعتمر "، يفيد تضرره من 4 أشخاص "أقارب زوجة شقيقه"، لقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات بالوجه مُستخدمًا عصا خشبية لخلافات عائلية.

وبينت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين الشاكى والمشكو فى حقهما تبادلا التعدي على بعضهما بالسب والضرب، و عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استغاثة من الحرم يديو المنوفية المثير لنيابة لداخلية خلافات عائلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلة 21 رمضان.. الإفتاء تنشر دعاء ليلة القدر
جنة الصائم

ليلة 21 رمضان.. الإفتاء تنشر دعاء ليلة القدر
"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي
دراما و تليفزيون

"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين