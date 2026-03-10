إعلان

جروح وسحجات.. كشف ملابسات مشاجرة بالعصا الخشبية في سوهاج

كتب : علاء عمران

06:54 م 10/03/2026

سيارة شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بسوهاج.

تفاصيل مشاجرة بين عدد من الأشخاص في سوهاج

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي تبلغ لقسم شرطة طهطا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص، شقيقه "مصابان بجروح وكدمات متفرقة")، طرف ثان (مالك ورشة، نجليه "مصابين بجروح وسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات أسرية بينهم، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام "عصا خشبية" -شومة- كانت بحوزتهم مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

