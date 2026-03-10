"شروق" تطلب خلع زوجها: "مش عايز يصبغ شعره"

أقامت "شروق. م"، 26 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد، مبررة طلبها بتضررها نفسيًا من إهماله لمظهره الخارجي ورفضه الاستجابة لطلبها بصبغ شعره، الذي أصبح يغلب عليه اللون الأبيض، قائلة: "شكله أكبر من سنه".

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها تزوجت من "عبد الرحمن. م"، 28 عامًا، بعد فترة تعارف قصيرة، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أنه شخص هادئ الطباع ويمكن التفاهم معه بسهولة، وأن حياتهما ستسير بشكل طبيعي ومستقر، خاصة أنهما اتفقا منذ البداية على بناء حياة قائمة على الاحترام والتفاهم.

تفاصيل دعوى خلع سيدة لزوجها بسبب شعره

وأضافت "شروق" أن الأشهر الأولى من الزواج مرت بهدوء نسبي، لكنها بدأت تلاحظ مع مرور الوقت أن زوجها لا يهتم بمظهره الخارجي بالشكل الذي كانت تتوقعه، موضحة أن شعره بدأ يتحول تدريجيًا إلى اللون الأبيض، رغم أنه ما زال في سن صغيرة نسبيًا، الأمر الذي جعل مظهره يبدو أكبر من عمره الحقيقي.

وأوضحت الزوجة أنها حاولت التحدث معه أكثر من مرة حول هذا الأمر بطريقة هادئة، مقترحة عليه أن يقوم بصبغ شعره أو الاهتمام بمظهره بشكل أكبر، خاصة عند الخروج معًا أو زيارة الأقارب والأصدقاء، مؤكدة أنها كانت ترى أن هذا الأمر طبيعي بين الزوجين، وأنه لا يمثل مشكلة كبيرة.

وتابعت "شروق" أن زوجها كان يرفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا لها أنه لا يرى في الأمر أي مشكلة، وأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور الشكلية، وهو ما تسبب في نشوب خلافات متكررة بينهما مع مرور الوقت، خاصة أنها كانت تشعر بالحرج عند الخروج معه في بعض المناسبات العائلية.

وأشارت الزوجة إلى أن الخلافات بينهما لم تكن في البداية كبيرة، لكنها تصاعدت تدريجيًا بسبب إصرار كل طرف على موقفه؛ حيث كانت ترى أن اهتمام الزوج بمظهره أمر مهم للحفاظ على شكل العلاقة أمام الآخرين، بينما كان الزوج يرفض تغيير مظهره من أجل إرضاء أي شخص.

وأكدت "شروق" أن محاولاتها لإقناعه لم تتوقف، لكنها كانت تقابل بالرفض في كل مرة، ما جعلها تشعر بعدم التفاهم بينهما، وأن الفجوة بينهما تتسع مع مرور الوقت، خاصة أن الأمر يعكس – من وجهة نظرها – عدم اهتمامه بمشاعرها أو بطلباتها البسيطة.

وأضافت أنها حاولت الاستعانة ببعض أفراد العائلة للتدخل وإنهاء الخلاف، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، واستمرت المشكلات بينهما، الأمر الذي جعلها ترى أن استمرار الحياة الزوجية أصبح صعبًا.

واختتمت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة بطلب الخلع، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تلك العلاقة في ظل غياب التفاهم بينهما حتى في أبسط الأمور.

وحملت الدعوى رقم 929 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

