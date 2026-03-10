إعلان

واشنطن تعلن الحرب على "النووي الإيراني".. والجيش الأمريكي يبدأ التنفيذ

كتب : مصطفى الشاعر

08:56 م 10/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أطلق البيت الأبيض، في بيان عاجل اليوم الثلاثاء، سلسلة من التصريحات المدوية حول مسار المواجهة العسكرية مع طهران، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يحرز "تقدما هائلا" في عملية "الغضب الملحمي"، وسط وعيد رئاسي غير مسبوق بحماية الممرات المائية.

انهيار القدرات الإيرانية

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن أرقام صادمة تعكس حجم الضربة التي تلقتها القدرات العسكرية الإيرانية؛ حيث انخفضت هجمات طهران بالصواريخ بنسبة تجاوزت 90%، فيما تراجعت هجمات المسيرات بنحو 85% منذ بدء العمليات.
وأكدت ليفيت، أن أن القوات الأمريكية تعمل حاليا على "تفكيك" البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الإيرانية بشكل كامل.

المرحلة الأخطر: استهداف "النووي"

وفي تطور هو الأخطر منذ اندلاع الحرب، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، مشددة على أن الرئيس دونالد ترامب "لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة" لضمان القضاء على هذا التهديد بشكل نهائي.

وعيد الـ 20 ضعفا وحرية الملاحة

جددت كارولين ليفيت، تحذير ترامب الصارم بشأن "مضيق هرمز"، مؤكدة أنه لن يسمح بعرقلة حرية الملاحة أو تدفق الطاقة.
ونقلت المتحدثة الأمريكية وعيد الرئيس بضرب إيران بـ "20 ضعفا" للقوة الحالية إذا تجرأت على استهداف أي سفن في المضيق، مشددة على أن تأمين إمدادات الطاقة العالمية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

