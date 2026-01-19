إعلان

صفعة لتجار السموم.. الأمن يضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه بالإسماعيلية | صور

كتب : علاء عمران

12:10 م 19/01/2026
    المضبوطات (2)
    المضبوطات (3)

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، متخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبحوزته نحو 1.5 طن من مخدري "الهيدرو" و"الحشيش"، قبل ترويجها على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية، وتُقدر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أفادت بقيام التشكيل العصابي بمحاولة جلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للإتجار بها داخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، واستهداف عناصر التشكيل العصابي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث نجحت القوات في ضبطهم وبحوزتهم الكمية المذكورة من المواد المخدرة المتنوعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

